ЦИК РФ заменил составы избиркомов в Великобритании

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - ЦИК РФ заменил составы участковых избиркомов в Великобритании после высылки 23 российских дипломатов, сообщил председатель Территориальной избирательной комиссии по организации голосования за рубежом Василий Волков.

"Мы получили совсем недавно из посольства в Великобритании такой документ - о том, что в связи с высылкой дипломатов необходимо срочно менять составы участковых избирательных комиссий. (...) Это было сделано", - сказал Волков журналистам.

Он добавил, что документ, о котором идет речь, "пришел буквально вчера". "Это был документ от имени посольства России в Великобритании", - пояснил Волков.

При этом в ЦИК РФ не ожидают проблем с голосованием российских граждан в Великобритании.

"Мне кажется, проблем не будет, посольство справится: они там люди опытные, очень ответственные. И те граждане России, которые там проживают - они придут и проголосуют", - сказал Волков.

4 марта в британском городе Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом пострадали работавший на британскую разведку бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. По версии британского следствия, пострадавшие были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок", разработанным в России.

Вину за отравление британский премьер Тереза Мэй возложила на Россию и объявила о мерах, которые в связи с этим будут предприняты против РФ, в частности, о высылке 23 российских дипломатов.

Россия все обвинения в связи с "делом Скрипаля" отрицает и напоминает, что еще в 2017 году полностью уничтожила все свое химическое оружие.

17 марта Россия объявила об ответных мерах против Великобритании.