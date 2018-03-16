Штат посольства РФ в Великобритании сократится на 40%

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - В результате высылки по решению британских властей российских дипломатов персонал посольства значительно сократится, заявил посол РФ в Лондоне Александр Яковенко.

"Без всякого сомнения, это (высылка российских дипломатов) окажет серьезное воздействие на работу посольства. Это примерно сокращение персонала на 40%", - сказал высокопоставленный российский дипломат в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

"Для такого небольшого посольства, по сравнению с другими европейскими государствами, это достаточно много, но это жизнь. Соответственно мы будем работать и в уменьшенном составе", - отметил Яковенко.

Ранее на этой неделе британские власти объявили о выдворении из страны 23 российских дипломатов в связи с "делом Скрипаля".

Российский посол уточнил, что значительная часть дипломатов, которые выдворяются из Великобритании, уедут в Москву на следующей неделе.

Он констатировал, что ни одного факта причастности Москвы к отравлению бывшего полковника ГРУ не представлено, расследование ведется секретно.

Яковенко добавил, что думающие люди и эксперты задаются вопросом, а где факты, и соглашаются с российской позицией: "Так что мы играем вдолгую, и результаты будут, конечно, через некоторое время достаточно неприятные для британской стороны".