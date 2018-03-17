Москва закроет Британский совет в РФ и вышлет 23 британских дипломатов

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - В недельный срок из России будут высланы 23 дипломатических сотрудника посольства Великобритании в Москве, сообщает МИД РФ. Вызванному в ведомство послу Великобритании в Москве Лори Бристоу передана нота о принятых РФ в ответ на действия Лондона решениях.

Кроме того, прекращается деятельность Британского совета в Российской Федерации в связи с неурегулированностью его деятельности.

"Британская сторона предупреждена, что в случае, если будут предприняты дальнейшие действия недружественного характера в отношении России, российская сторона оставляет за собой право принятия других ответных мер", - констатировали в МИД РФ.

Во внешнеполитическом ведомстве объявили, что Россия также отзывает согласие на открытие и функционирование генконсульства Великобритании в Санкт-Петербурге.

"Учитывая диспаритет в числе консульских учреждений двух стран, отзывается согласие РФ на открытие и функционирование Генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге. Соответствующие процедуры будут осуществлены в соответствии с международно-правовой практикой", - сообщили в МИД РФ.

Источник во внешнеполитическом ведомстве сообщил "Интерфаксу", что сроки закрытия британского генконсульства в Санкт-Петербурге будут определены в соответствии с международным правом, британской стороне будет дано необходимое время для завершения работы учреждения.

4 марта в Солсбери были найдены в бессознательном состоянии экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь. 14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что Лондон решил выслать 23 российских дипломатов в связи с происшествием. По словам британского премьера, Россия с высокой степенью вероятности причастна к происшествию в Солсбери. Москва неоднократно отвергала эти подозрения.