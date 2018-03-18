За первые два часа голосования на Чукотке на участки пришли 28% избирателей

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - За первые два часа голосования на выборах президент РФ своим избирательным правом воспользовались 28,06% жителей Чукотки проголосовали в первые два часа на выборах президента России.

"Люди голосуют активнее, чем 4 марта 2012 года, когда к 10:00 на выборах президента России проголосовали 26,96% жителей Чукотки", - сообщила агентству "Интерфакс" председатель избирательной комиссии Чукотского автономного округа Оксана Талызина.

"Никаких нарушений в ходе выборов пока не зарегистрировано", - подчеркнула Талызина.

Она отметила, что на Чукотке открыты 55 избирательных участков. В Чукотском автономном округе, по данным на 1 января, зарегистрированы 33 тыс. 208 избирателей. Из них досрочно проголосовали более 2,5 тыс. человек.

Избиратели Камчатки тоже голосую активнее, чем в 2012 году.

"На Камчатке явка к 10:00 по местному времени составила 31 тыс. 220 человек - 13,43% избирателей (в 2012 - 9,59%)", - сообщила "Интерфаксу" председатель краевого Избиркома Инга Иринина. При этом в некоторых районах Камчатки за первые два часа проголосовали около половины зарегистрированных там избирателей. Например, в Алеутском районе в 10 утра уже проголосовали более 60% избирателей, а в Пенжинском районе явка на выборы приближается к 50%", - сказали в избиркоме.

Нарушений в ходе выборов на Камчатке также не зарегистрировано.

По ее данным, на Камчатке досрочно проголосовали более 6,5 тыс. человек - это моряки на судах, находящихся в районах промысла и избиратели в отдаленных и труднодоступных местностях края: метеорологи, рыбаки, оленеводы, геологи, газовики, военные.