Избирательные участки открылись в Забайкалье, Якутии и Приамурье

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - В Забайкальском крае, Приамурье и Якутии началось голосование на выборах президента РФ.

В Забайкалье создано 942 избирательных участка, по данным на 1 января 2018 года на них зарегистрировано 806,7 тыс. избирателей. В Амурской области 772 участка и 625 тыс. избирателей. В Якутии работают 806 избирательных участков, зарегистрировано 633,6 тыс. избирателей.

Заявления о голосовании по месту нахождения написали более 31 тыс. амурчан и почти 60 тыс. жителей Якутии.

Досрочно в Приамурье проголосовали около 3,5 тыс. человек, проживающих в труднодоступных и отдаленных местах, в Якутии - 17,2 тыс. избирателей в 29 районах республики. Это строители мостов, автодорог, газопровода "Сила Сибири", нефтеперекачивающих станций, служащие на погранзаставах, золотодобытчики, лесозаготовители, а также жители заброшенных деревень, оленеводы и метеорологи.

Концерты, конкурсы и бесплатное ЭКГ на участках

В Забайкальском крае в воскресенье пройдет акция "Севастопольский вальс", которая приурочена к четвертой годовщине воссоединение Крыма с Россией. В рамках этой акции все жители и гости Читы смогут исполнить "Севастопольский вальс" под аккомпанементы муниципального духового оркестра Андрея Гандзия - победителя шестого Всероссийского конкурса духовых оркестров им. Н.М.Михайлова.

Также во всех районах края пройдет школьный фестиваль "Дополнительное образование детей: территория успеха". Участниками фестиваля станут 543 образовательных учреждения.

В Амурской области в шаговой доступности от избирательных участков будет проходить голосование по проекту "Городская среда". В Благовещенске на 56 избирательных участках откроются медицинские пункты, где избиратели смогут проверить артериальное давление, уровень сахара и холестерина, сделать УЗИ, ЭКГ и пройти флюорографическое обследование.

Во втором по численности городе области в Белогорске в районе избирательных участков будут расположены торговые точки по продаже товаров по сниженным ценам. Как сообщает мэрия города, цены будут снижены на 10-30%.

Кроме того, в Якутске в 11:00 часов на Комсомольской площади пройдет митинг, посвященный Дню воссоединения Крыма с Россией.