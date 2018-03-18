Голосование на выборах президента РФ началось в Кемеровской области

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Голосование по выборам президента РФ началось в Кемеровской области в 8:00 по местному времени (4:00 мск).

"В регионе открылось 1 тыс. 752 избирательных участка. Число избирателей составляет 2 млн 30 тыс. человек", - сообщил журналистам глава областного избиркома Юрий Емельянов.

По его словам, часть избирательных участков открылись раньше - в 06:00 и 07:00 (02:00 и 03:00 мск), чтобы могли проголосовать рабочие, занятые на предприятиях с непрерывным циклом производства.

Досрочно проголосовало 0,05% избирателей.

15 марта глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что губернатору Кузбасса Аману Тулееву направлено предупреждение о недопустимости административного ресурса на выборах. Также она отметила, что последует обращение в прокуратуру. По ее словам, в регионе нужны наблюдатели.