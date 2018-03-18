На Камчатке и Чукотке 10 сел показали 100% явку

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Жители шести сел на Камчатке в полном составе пришли на избирательные участки, чтобы проголосовать на выборах президента, сообщила агентству "Интерфакс" председатель избирательной комиссии Камчатского края Инга Иринина.

"Явку в 100 процентов показали села на севере Камчатки - Парень, Таловка, Оклан, Ковран, Воямполка и Лесная", - сказали Иринина.

Она отметила, что явка по Камчатскому краю на 15:00 (6:00 мск) составила 125 тыс. 812 человек, это 54,09% от общего количества избирателей в регионе (46,15% на выборах президента в 2012 году).

На Чукотке к 15:00 на избирательные участки пришли 22 тыс. 553 человека - 67,4 % (67,34 в 2012 году).

"Явка составила 100% в четырех селах Чукотского автономного округа - Краснено, Хатырка, Ванкарем и Биллингс", - сообщил "Интерфаксу" представитель окружного избиркома.