Избирательные участки открылись в Москве

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Голосование на выборах президента России началось в 08:00 воскресенья на 3 тыс. 620 избирательных участках, сообщили "Интерфаксу" в Мосгоризбиркоме.

"Отдать свой голос на президентских выборах можно на 3 тыс. 620 участках, из которых 3 тыс. 445 расположены по месту жительства, еще 175 - в местах временного пребывания граждан: 11 в следственных изоляторах, семь на вокзалах, остальные расположены в больницах и учреждениях соцзащиты", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, по его словам, один избирательный участок расположен на территории аэропорта "Внуково", где голосование впервые началось на два часа раньше - в 6:00 для удобства пассажиров и летных экипажей.

При этом 1 тыс. 557 избирательных участков оборудованы комплексами обработки избирательных бюллетеней, что в полтора раза превышает показатели прежних выборов.

В Мосгоризбиркоме отметили, что на каждом избирательном участке, а также в помещениях территориальных избирательных комиссий будет работать по две видеокамеры.

Ранее сообщалось, что по согласованию с городским объединением общества слепых были определены 209 избирательных участков для инвалидов по зрению, на которых разместили информационные материалы с шрифтом Брайля.

Всего в Москве постоянно зарегистрировано около 7,2 млн избирателей. Однако благодаря внедрению системы "мобильный избиратель" общее число избирателей увеличится примерно на 2% за счет иногородних.

Избирательные участки закроются в 20:00, после чего начнется подсчет голосов избирателей.

В избирательном бюллетене восемь кандидатов, претендующих на пост президента РФ. Среди них самовыдвиженец - президент РФ Владимир Путин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, кандидат от КПРФ Павел Грудинин, бизнес-омбудсмен и председатель "Партии Роста" Борис Титов, кандидат от "Гражданской инициативы" Ксения Собчак, кандидат от "Коммунистов России" Максим Сурайкин, кандидат от "Российского общенародного союза" Сергей Бабурин и лидер "Яблока" Григорий Явлинский.