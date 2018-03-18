Аксенов проголосовал на первых выборах президента РФ в Крыму

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Глава Республики Крым Сергей Аксенов в воскресенье утром проголосовал на выборах президента Российской Федерации, которые впервые проводятся на вошедшем в состав РФ ровно четыре года назад полуострове, передал корреспондент "Интерфакса".

"Мой голос принят, прошу всех прийти на участки, страна нуждается в вашем голосе", - сказал Аксенов, опустив в бюллетень на участке, созданном в Художественном училище имени Самокиша в Симферополе.

Он назвал выборы для крымчан знаковым событием.

Голосование в Крыму будет проходить на 1,2 тыс. избирательных участках, среди них 42 созданы в местах временного пребывания граждан. По данным на 1 января, в регионе зарегистрированы 1,483 млн избирателей.

В городе федерального значения Севастополе для голосующих созданы 182 участка, из них два - временные. По информации на 1 января, в списках - чуть более 311 тыс. избирателей.

Более 600 военнослужащих проголосовали на выборах в Севастополе досрочно перед отправкой в дальние походы и выходом кораблей Черноморского флота в море в середине марта.

Верховный представитель Евросоюза о иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини уже напомнила, что ЕС считает Крым украинской территорией и не будет признавать российские выборы на полуострове.

Министерство иностранных дел Украины заявило, что Киев не признает итоги голосования в Крыму. Украинская прокуратура пригрозила привлечь к ответственности членов крымских избиркомов.

Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ отказалось прислать в Крым своих наблюдателей.

Тем не менее, на полуостров прибыли иностранные наблюдатели. Так, в Республике Крым будут работать 43 международных "контролера" из 20 стран мира. В Севастополе - полтора десятка иностранцев.