В России Президентская кампания-2018

Глава ЦИК РФ проголосовала на президентских выборах

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Глава ЦИК Элла Памфилова проголосовала на избирательном участке в центре Москвы, простояв в очереди около получаса.

Как передает корреспондент "Интерфакса", Памфилова отдала свой голос на выборах президента РФ на избирательном участке номер 145 в здании Центрального телеграфа в столице. "Я проголосовала. Сегодня здесь, на этом участке, очереди, потому что прибыло очень много артистов, которые сегодня выступают, - из Смоленской области, из Бурятии", - сказала Памфилова.

По ее словам, артисты смогли проголосовать благодаря системе "Мобильный избиратель".

Она отметила, что рада тому, что люди с утра пришли на выборы. "Немного огорчает, что мороз большой, очень холодно", - сказала Памфилова.

Теги: Элла Памфилова, ЦИК
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