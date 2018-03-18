Путин проголосовал в Москве на выборах президента

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин проголосовал на президентских выборах.

Путин не стал изменять сложившейся традиции: как и на выборах в 2000, 2004, 2008, и 2012 годах, он отдал свой голос в здании Российской академии наук на Ленинском проспекте столицы. В этом году здесь расположен избирательный участок 2151.

Как и раньше, доступ избирателей на участок во время посещения его главой государства не перекрывался.

Как передает корреспондент "Интерфакса" президент прибыл на участок около 9.30 утра. Так рано на избирательный участок президент еще не приезжал.

Путин предъявил паспорт, получил избирательный бюллетень, после чего направился с ним в кабинку для голосования. Вернувшись, глава государства опустил его в комплекс обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), которыми оборудован участок.

За голосованием Путина можно было наблюдать на сайте www.nashvybor2018.ru, где осуществляется видеотрансляция со всех избирательных участков.

В свою очередь, наблюдатель от Общественной палаты Сергей Панин, заявил "Интерфаксу", что голосование на участке проходит в рамках закона, без нарушений.

Еще один наблюдатель отметил, что "это не тот участок, где могут быть какие-то нарушения".