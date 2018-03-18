Строители Крымского моста раньше всех на полуострове проголосовали на выборах президента

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Избирательный участок для голосования строителей Крымского моста в вахтовом городке в Керчи открылся на два часа раньше, чем большинство участков на полуострове - в 6:00, а не в 8:00 мск, сообщил информационный центр объекта.

Второй участок для мостостроителей создан на другой строне Керченского пролива - в вахтовом городке в Тамани Краснодарского края . Он также открылся в 6 утра.

"Так работающие в дневную смену, которая начинается в 7 утра, получили возможность сделать свой выбор до выезда на стройплощадку", - говорится в пресс-релизе..

Вахтовые городки "Тамань" и "Керчь" расположены в непосредственной близости от стройплощадки Крымского моста.

"На Таманском полуострове участок для голосования сформирован в вахтовом городке, где сейчас проживает около трех тысяч человек. Один из модулей рабочего поселка был оборудован кабинами для заполнения бюллетеней и урнами. Аналогичную работу провели на керченской стороне, где функционирует вахтовый городок рабочих", - говорит заместитель гендиректора по инфраструктурным проектам компании "Стройгазмонтаж" Леонид Рыженькин.

Ежесуточно на строительстве моста трудятся рабочие из Краснодарского края, Республики Крым и Севастополя, Волгоградской, Воронежской, Кемеровской, Курской, Ленинградской, Московской, Мурманской, Новгородской, Рязанской, Саратовской, Тамбовской, Ульяновской и других областей .

В преддверии выборов более 5 тысяч иногородних строителей, которые планировали проголосовать 18 марта, подали заявления о включении в список избирателей по месту нахождения и были закреплены за избирательными участками в рабочих поселках.

Местные жители из Керчи, Тамани и других близлежащих населенных пунктов, принимающие участие в строительстве моста, голосуют на избирательных участках по месту жительства.

Крымский мост станет самым длинным в России (19 километров) и соединит полуостров с материковой частью РФ автомобильной и железной дорогой.

Движение машин по мосту может быть открыто раньше намеченного срока - не в декабре, а "после 9 мая" 2018 года, говорил Аркадий Ротенберг, чья компания "Стройгазмонтаж" является генподрядчиком строительства моста. Поезда планируется запустить в декабре 2019 года. Стоимость объекта составляет 227,9 млрд рублей в ценах соответствующих лет.