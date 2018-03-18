Путин рассказал журналистам об успешном для себя результате выборов

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин заявил, что будет считать для себя успешным любой результат на выборах, который позволит ему снова возглавить страну.

"Любой. Что даёт право исполнять должность президента", - сказал он, отвечая на вопрос, какой процент голосов будет считать для себя успешным.

После того, как Путин проголосовал, журналисты также задали ему вопрос, не пришлось ли ему это делать через "не могу".

"Почему через "не могу"? Я уверен в правильности той программы, которую предлагаю", - ответил президент.

Путин уже проголосовал на президентских выборах. Он не стал изменять сложившейся традиции: как и в 2000, 2004, 2008, и 2012 годах, он отдал свой голос в здании Российской академии наук на Ленинском проспекте столицы. В этом году здесь расположен избирательный участок 2151.