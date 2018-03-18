Глава Гидрометцентра пока не определился с влиянием погоды на явку избирателей

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд не готов судить, влияет ли погода на явку избирателей.

"Однозначно ответить на этот вопрос сложно. Я и сам задумывался, влияет ли погода на явку. Мы все люди и очень разные. Мне кажется, было бы правильно год назад провести исследование, как погода влияет на явку, тогда можно было бы сделать заключения на основании статистики", - сказал он в воскресенье журналистам в Центризбиркоме РФ в Москве.

Ранее в "Интерфаксу" в Гидрометцентре сообщили, что в ночь на воскресенье температура воздуха на базовой столичной метеостанции на ВДНХ опускалась до минус 19,7 градусов. "Прошедшая ночь стала самой морозной с начала весны. По уточненным данным, в ночь на 17 марта температура воздуха опускалась до минус 18,6 градусов, в ночь на 1 марта - минус 18,5 градусов", - рассказал собеседник агентства.

В течение дня воскресенья в Москве температура воздуха поднимется до минус 5-7 градусов, при переменной облачности осадков не ожидается. По прогнозам синоптиков, аномальные морозы начнут отступать из столичного региона, и температурный показатель 18 марта останется минимальным для весны 2018 года.

18 марта в России проходят выборы главы государства. В избирательном бюллетене восемь кандидатов, претендующих на пост президента РФ. Среди них самовыдвиженец - президент РФ Владимир Путин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, кандидат от КПРФ Павел Грудинин, бизнес-омбудсмен и председатель "Партии Роста" Борис Титов, кандидат от "Гражданской инициативы" Ксения Собчак, кандидат от "Коммунистов России" Максим Сурайкин, кандидат от "Российского общенародного союза" Сергей Бабурин и лидер "Яблока" Григорий Явлинский.