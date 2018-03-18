В Москве на одном из участков опечатали урну из-за возможного нарушения

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве зафиксировал, что на одном из избирательных участков человек мог опустить два бюллетеня в урну.

"Один избиратель, видимо, опустил два бюллетеня в урну. Мы посмотрели записи, и, действительно, он идёт в кабинку с двумя бюллетенями. Откуда он его взял непонятно. Комиссия ему выдала один бюллетень", - сообщил в воскресенье глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве, главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов.

По его словам, данная урна была опечатана. "Наши рекомендации следующие: мы сейчас пересчитываем, сколько людей опустили бюллетени, затем мы посчитаем количество бюллетеней, если это число совпадет, мы будем рекомендовать не аннулировать", - сказал Венедиктов.

Позднее он сообщил, что общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве зафиксировал два нарушения по всем столичным избирательным участкам. "Из 3642 участков мы зафиксировали два нарушения, которые привлекли наше внимание", - сказал "Интерфаксу" главред "Эха Москвы".

По его словам, других существенных нарушений выявлено не было.

18 марта в России проходят выборы главы государства. В избирательном бюллетене восемь кандидатов, претендующих на пост президента РФ. Среди них самовыдвиженец - президент РФ Владимир Путин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, кандидат от КПРФ Павел Грудинин, бизнес-омбудсмен и председатель "Партии Роста" Борис Титов, кандидат от "Гражданской инициативы" Ксения Собчак, кандидат от "Коммунистов России" Максим Сурайкин, кандидат от "Российского общенародного союза" Сергей Бабурин и лидер "Яблока" Григорий Явлинский.