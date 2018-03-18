Начался подсчет голосов в Приморье, Хабаровском крае и Еврейской АО

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Избирательные участки в Приморском и Хабаровском краях, а также в Еврейской автономной области закрылись в 20:00 по местному времени (13:00 по Москве), начался подсчет голосов.

Избиркомы отмечают в целом явку жителей этих регионов выше в сравнении с прошлыми выборами главы государства в 2012 году за исключением Приморья, где отмечено небольшое снижение.

В Хабаровском крае к 18:00 (11:00 по Москве) к избирательным урнам пришли 59,82% жителей, имеющих право голоса. В 2012 году на это время проголосовали 56,1% избирателей, а в целом в выборах тогда приняли участие 62%.

В Еврейской автономии, по данным областной избирательной комиссии на 18:00, проголосовали 56,51 % избирателей, в то время как шесть лет назад свой выбор к этому времени сделали почти 54%.

Серьезных нарушений в ходе голосования не зафиксировано.

В Приморском крае явка за два часа до закрытия участков составила около 55,44%, проголосовало 817 тыс. 806 избирателей.

"Если сравнивать с выборами президента 2012 года, то на 18:00 она составляла 56,97%", - сообщила журналистам заместитель председателя избирательной комиссии Приморья Лариса Орлова.

Самая высокая явка составляет 65,15%, она зарегистрирована в Спасске-Дальнем. Город лидировал в течение почти всего дня голосования. Самая низкая явка - 47, 83% - в Первомайском районе Владивостока. Во Владивостоке на выборы пришли 51,04% избирателей. В это же время на прошлых выборах президента в 2012 году в городе проголосовали 51,4%.

В приморском избиркоме отметили, что в настоящее время по всем поступившим жалобам проводятся проверки. Так, в соцсетях появилась информация о вбросе бюллетеней на одном из участков города Артем, позже об этом случае заявило Приморское региональное отделение ЛДПР, подав жалобу в избирком. Также в сети появился ролик, на котором очевидцы демонстрируют документы, похожие на бюллетени, утверждая, что обнаружили они их в урне поселка Артемовский.