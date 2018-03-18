Председателя УИК во Владимирской области сняли с должности за нарушение

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - На избирательном участке №160 в Петушинском районе Владимирской области голосование началось досрочно, в связи с этим председатель избирательной комиссии на этом участке освобожден от должности.

Как говорится в сообщении облизбиркома, первые бюллетени были опущены в урну в 07:50, данное нарушение было выявлено в 08:30. К этому времени на участке проголосовали 46 человек.

"В связи с установленным нарушением было принято решение освободить от должности председателя участковой избирательной комиссии участка №160, при подсчете голосов на избирательном участке признать бюллетени, находящиеся в опечатанном стационарном ящике для голосования, недействительными", - говорится в сообщении.

Голосование продолжилось с использованием нового стационарного ящика и в настоящее время идет в штатном режиме.

18 марта в России проходят выборы главы государства. В избирательном бюллетене восемь кандидатов, претендующих на пост президента РФ. Среди них самовыдвиженец - президент РФ Владимир Путин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, кандидат от КПРФ Павел Грудинин, бизнес-омбудсмен и председатель "Партии Роста" Борис Титов, кандидат от "Гражданской инициативы" Ксения Собчак, кандидат от "Коммунистов России" Максим Сурайкин, кандидат от "Российского общенародного союза" Сергей Бабурин и лидер "Яблока" Григорий Явлинский.