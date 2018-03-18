В Татарстане задержали наблюдателя с листовками с призывом бойкота выборов

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Полиция Татарстана пресекла несколько попыток проноса на избирательные участки листовок с призывами бойкотировать выборы, сообщил журналистам заместитель министра внутренних дел республики Рафаиль Гильманов.

"Сегодня осуществляли пропуск на избирательный участок. У наблюдателя партии "Яблока" обнаружены и изъяты 13 листовок и агитационные карты с призывом бойкотировать выборы. Он должен обеспечивать наблюдение на выборах, а он несет туда втихаря листовки, чтобы втихаря расклеивать их", - сказал он.

Кроме того, по его данным, сотрудниками полиции был задержан казанец, который распространял листовки агитационного характера. "У него изъято 45 листовок и 47 буклетов призывающих не ходить на выборы. На него составили протокол по статье 5.12 КОАП РФ (изготовление, распространение или размещение агитационных материалов с нарушением требований законодательства о выборах и референдумах)", - добавил Гильманов.

При этом, он отметил, что это не единичные случаи.

Кроме того, заместитель министра внутренних дел Татарстана сообщил, что также зафиксированы случаи, когда отдельные наблюдатели мешают процессу выборов. "Председатели участковых избирательных комиссий обращаются по таким случаям в органы внутренних дел, таких людей предупреждают, если они не успокаиваются, на них составляют протоколы", - сказал Гильманов.

В целом же, по словам замминистра внутренних Татарстана, особо серьезных нарушений общественного порядка не выявлено и не допущено на избирательных участках республики.

18 марта в России проходят выборы главы государства. В избирательном бюллетене восемь кандидатов, претендующих на пост президента РФ. Среди них самовыдвиженец - президент РФ Владимир Путин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, кандидат от КПРФ Павел Грудинин, бизнес-омбудсмен и председатель "Партии Роста" Борис Титов, кандидат от "Гражданской инициативы" Ксения Собчак, кандидат от "Коммунистов России" Максим Сурайкин, кандидат от "Российского общенародного союза" Сергей Бабурин и лидер "Яблока" Григорий Явлинский.