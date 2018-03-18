Явка на выборах президента РФ достигла 57,74%

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Явка на выборах президента РФ по России приближается к 58%. Согласно данным, размещенным на интерактивном экране в информационном центре ЦИК, на выборах президента РФ на 18.30 по Москве проголосовали 57,74% избирателей.

Ранее ЦИК сообщал, что явка на выборах президента по стране на 17:08 превысила 50% и составила 51,9%.

Проходящие в РФ в воскресенье выборы президента завершатся в 21:00 по Москве, когда закроются избирательные участки в самом западном регионе России - Калининградской области. В восточных регионах России избирательные участки уже закрылись (они работают до 20:00 по местному времени), и начался подсчет голосов.