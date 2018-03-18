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Явка на выборах в Москве к 18:00 достигла почти 53%

Есть обновление от 20:02

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - По данным на 18:00, на выборах президента России в Москве проголосовало 52,71% избирателей, сообщил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов на пресс-конференции.

"В 18:00 2012 года (на выборах президента России - ИФ) было 49,12%", - сказал он.

По словам Горбунова, по разным районам явка в среднем составляет 46-66%. "Та тенденция, которая наблюдалась еще утром, сохранилась до сих пор: явка на 4-6 процентных пункта превосходит показатели выборов 2012 года", - отметил председатель Мосгоризбиркома.

Проходящие в РФ в воскресенье выборы президента завершатся в 21:00 по Москве, когда закроются избирательные участки в самом западном регионе России - Калининградской области. В восточных регионах России избирательные участки уже закрылись (они работают до 20:00 по местному времени), и начался подсчет голосов.

Выборы президента России

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Голосование на выборах президента в Москве... членов казачьей общины в Ростове-на-Дону... мобильно в Смоленской области... членов плавательного клуба &quot;Белый медведь&quot; в Барнауле... в родовой общине коренных малочисленных народов саами &quot;Лопарская&quot; в Мурманской области... на дому в Новосибирске
Голосование на выборах президента в Москве
Теги: Москва, Мосгоризбирком
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