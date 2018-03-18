ЦИК заявил об отсутствии серьезных нарушений на выборах

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Москва. 18 марта. ИНТЕРФАКС - Серьезных нарушений на выборах президента РФ пока не зафиксировано, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

"На сей час мы проанализировали, промониторили все, что только возможно, что поступило. Пока это, слава Богу, довольно скромно", - сказала Памфилова на заседании ЦИК, говоря о нарушениях.

Ранее ЦИК обнародовал первые официальные итоги голосования. По итогам обработки 21,33% бюллетеней побеждает Владимир Путин, который набирает 71,97% голосов.

Второе место с результатом 15,90% занял кандидат от КПРФ Павел Грудинин, третье место с 6,96% - лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Кандидат от партии "Гражданская инициатива" Ксения Собчак набрала 1,39% голосов и заняла четвертое место. Следом идет кандидат от "Яблока" Григорий Явлинский (0,77%).

Кандидат от "Российского общенародного союза"Сергей Бабурин набирает 0,62%, Максим Сурайкин ("Коммунисты России") заручился поддержкой 0,61% избирателей. Меньше всех набирает Борис Титов от "Партии роста" - 0,59%.