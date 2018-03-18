Путин по итогам обработки 40% бюллетеней набрал 74,22% голосов

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Владимир Путин уверенно продолжает лидировать на выборах президента РФ, увеличивая свой отрыв от конкурентов; после обработки 40% бюллетеней он набирает 74,22% голосов.

На втором месте продолжающий терять голоса кандидат от КПРФ Павел Грудинин с 14,03%, на третьем также теряющий голоса лидер ЛДПР Владимир Жириновский с 6,51%, на четвертом - набирающая голоса Ксения Собчак с 1,41%.

Как передает корреспондент "Интерфакса", эти данные представлены на информационном экране Центризбиркома.