Путин поблагодарил сторонников на Манежной площади за результат

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты РФ Владимир Путин посетил Манежную площадь, где проходит митинг-концерт, посвященный четвертой годовщине воссоединения Крыма с Россией. Здесь он поблагодарил своих сторонников за достигнутый результат, который он расценивает, как проявление доверия граждан.

"Спасибо вам большое за поддержку. Хочу обратиться и к тем, кто здесь сегодня собрался в Москве, и к нашим сторонникам на всей территории нашей огромной страны - спасибо вам большое за результат", - сказал Путин.

"Вы - наша общая команда, и я - член вашей команды, и все, кто сегодня голосовал - это наша большая общенациональная команда. Я вижу в этом, как минимум, признание того, что сделано за последние годы в очень сложных условиях, вижу в этом доверие и надежду наших людей на то, что мы будем работать так же напряженно, так же ответственно и еще более результативно", - отметил он.

По мнению президента, "нас ждет успех".

"Очень важно привлечь на свою сторону тех, кто мог голосовать за других кандидатов. Нам это единство нужно для того, чтобы двигаться вперед. А для того, чтобы двигаться вперед, мы должны ощущать и чувствовать локоть каждого гражданина страны", - заявил Путин.

По его словам, в ходе дальнейшей работы Россия не будет руководствоваться текущими, конъюнктурными соображениями, а будет думать о будущем.

По последним данным ЦИК РФ, Путин является лидером президентской гонки, набирая порядка 74% голосов по итогам обработки 35% бюллетеней.

Это второй концерт на этой неделе, в котором Владимир Путин принимает участие. Первый был в Крыму, который 18 марта отмечает годовщину вхождения в состав РФ.