ЦИК объявил результаты голосования после обработки половины протоколов

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Кандидат Владимир Путин уверенно лидирует на выборах президента России по итогам подсчета 50% протоколов избирательных комиссий, набирая 75,01% голосов, передает корреспондент "Интерфакса" из Центризбиркома.

На втором месте, согласно данным на мониторах информационного центра Центризбиркома, по-прежнему кандидат от КПРФ Павел Грудинин с 13,39%, на третьем - кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский с 6,34%.

Далее расположились кандидат от "Гражданской инициативы" Ксения Собчак с 1,42%, кандидат "Яблока" Григорий Явлинский с 0,82%. Кандидаты Максим Сурайкин и Борис Титов набрали по 0,65%, Сергей Бабурин - 0,63%.