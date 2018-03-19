Результаты выборов на двух участках в Кузбассе аннулированы из-за вбросов

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Около трех тысяч бюллетеней признаны недействительными из-за выявленных фактов вброса на двух избирательных участках в Междуреченске и Новокузнецке, сообщил в понедельник журналистам председатель избирательной комиссии Кемеровской области Юрий Емельянов.

"Факты вброса на участках №509 и №766 в Новокузнецке и Междуреченске подтверждаются, результаты на них аннулированы", - сказал Емельянов.

По его словам, в произошедшем разбираются сотрудники правоохранительных органов, которые установят личности нарушителей.

Как сообщалось, за действующего президента РФ Владимира Путина проголосовали 85,42% избирателей Кемеровской области.

По предварительным данным, в выборах приняли участие 85,35% избирателей, в 2012 проголосовали 79,16%. Всего на территории области действовал 1 тыс. 752 избирательных участок, число избирателей составляло 2 млн 30 тыс. человек.