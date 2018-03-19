Почти 67,5% избирателей приняли участие в выборах президента России

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Явка избирателей на выборы президента РФ достигла 67,47% после обработки 99,83% протоколов, сообщили "Интерфаксу" в Центризбиркоме в понедельник.

"Явка превысила 67%, в настоящий момент после обработки 99,84% протоколов она составляет 67,43%", - сообщили в комиссии.

Там уточнили, что итоговая явка будет озвучена в 10:00 по московскому времени на заседании комиссии в понедельник. В это же время комиссия подведет предварительные итоги голосования.

Ранее в понедельник ЦИК сообщил, что по итогам обработки 99% протоколов Владимир Путин набирает 76,65%, Павел Грудинин - 11,82%, Владимир Жириновский - 5,68%. Ксения Собчак получает 1,66%, Григорий Явлинский - 1,04%, Борис Титов - 0,75%, Максим Сурайкин - 0,68%, Сергей Бабурин - 0,65%.