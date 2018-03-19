Партийный альянс Меркель после победы Путина призвал РФ улучшить отношения с Западом

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Альянс Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС), возглавляемый вновь избранным канцлером ФРГ Ангелой Меркель, после переизбрания Владимира Путина на пост президента РФ призвал Россию способствовать улучшению отношений со странами Запада.

Об этом в понедельник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на заявление представителя ХДС/ХСС Йоханна Вадепула.

В частности, согласно заявлению, Россия должна прекратить "нарушения международного права". В то же время в заявлении говорится, что Берлин хотел бы поддержать модернизацию российской экономики.

На данный момент ЦИК обработал 99,84% протоколов. Владимир Путин побеждает на выборах, набирая рекордные 76,66%. Павел Грудинин получает 11,80%, Владимир Жириновский - 5,66%. Ксения Собчак получает 1,67%, Григорий Явлинский - 1,04, Борис Титов - 0,76, Максим Сурайкин - 0,68, Сергей Бабурин - 0,65%.