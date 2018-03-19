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100% российских военных в Сирии проголосовали за Путина

В голосовании на территории Сирии приняли участие почти 3 тыс. военнослужащих

100% российских военных в Сирии проголосовали за Путина
Владимир Путин на российской авиабазе "Хмеймим" в Сирии в декабре 2017 года
Фото: пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Все российские военные, находящиеся в Сирии, проголосовали на выборах президента РФ, 100% голосов отдано за Владимира Путина, сообщил статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Николай Панков.

"Все российские военнослужащие, проходящие в настоящее время службу на территории Сирийской Арабской Республики приняли участие в голосовании на выборах президента Российской Федерации. По итогам подсчета 2 тыс. 954 избирательных бюллетеней все 100% голосов были отданы за президента России Владимира Путина", - заявил Панков.

По его словам, в голосовании также принял участие командующий российской группировкой войск в Сирии генерал-полковник Александр Журавлев, он проголосовал на избирательном участке в российском посольстве в Дамаске.

"Общая явка военнослужащих Вооруженных сил РФ, членов их семей и гражданского персонала, принявших участие в голосовании на выборах президента России, составила 99,2%", - отметил замминистра обороны РФ.

На данный момент ЦИК РФ подсчитал 99,84% голосов, поданных на прошедших президентских выборах. Владимир Путин побеждает, набирая рекордные 76,66%. Павел Грудинин получает 11,80%, Владимир Жириновский - 5,66%. Ксения Собчак получает 1,67%, Григорий Явлинский - 1,04, Борис Титов - 0,76, Максим Сурайкин - 0,68%, Сергей Бабурин - 0,65%.

Выборы президента России

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Теги: Владимир Путин, Сирия
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