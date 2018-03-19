На одном из избирательных участков Дагестана аннулировали итоги голосования

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Итоги голосования отменены на одном из трех участков Дагестана, на которых наблюдатели зафиксировали нарушения, еще по двум ожидается решение, сообщил глава республиканского избиркома Магомед Дибиров.

"Анализ, проведенный избирательной комиссией, показал, что те сообщения СМИ (о нарушениях - ИФ) имеют основания для их серьезного рассмотрения. Мы направили эти сообщения в соответствующие территориальные избирательные комиссии республики Дагестан", - сказал Дибиров в понедельник в ходе прямой связи с ЦИК.

В частности, по его словам, нарушения были зафиксированы на трех участках - №380 в городе Дагестанские Огни, №1126 в Махачкале и №1284 в селе Касумкент Сулейман-Стальского района.

"Уже сегодня мы имеем решения об отмене итогов голосования на участке 1126. В настоящий момент ТИК города Дагестанские Огни и ТИК Сулейман-Стальского района рассматривают вопрос о законности итогов голосования на участках 380 и 1284", - сказал Дибиров.

Накануне Дибиров сообщал, что на двух избирательных участках в Дагестане опечатаны два ящика.

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила в понедельник на заседании ЦИК РФ, что итоги голосования на президентских выборах отменены на семи участках.