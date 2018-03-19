Президент Италии направил Путину поздравления с переизбранием

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Президент Италии Серджо Маттарелла поздравил Владимира Путина с переизбранием на пост президента России, сообщает в понедельник Квиринальский дворец.

"В связи с вашим переизбранием на должность президента Российской Федерации я хотел бы от имени итальянского народа и себя передать вам сердечные поздравления и пожелать успехов в исполнении ваших полномочий", - заявил в обращении Маттарелла.

Он выразил надежду на появление новых возможностей для развития "прекрасных отношений между Россией и Италией", а также на совместную работу Москвы и Рима над решением актуальных проблем в мире.

"Я надеюсь, что в ближайшем будущем Москва и Рим смогут продолжать работу по выявлению общих решений многочисленных и сложных задач, с которыми мы сталкиваемся, подтверждая нашу общую приверженность конструктивному диалогу между Российской Федерацией, Европейским союзом и НАТО на основании принципов и ценностей, которые способствуют мирному сосуществованию наций", - отметил Маттарелла.