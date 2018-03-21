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Джонсон раскритиковал выборы президента РФ

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Министр иностранных Дел Великобритании Борис Джонсон раскритиковал выборы президента РФ, подчеркнув, что не считает их честными, сообщает в среду телеканал Sky News.

В ходе выступления в парламенте министр заявил, что это голосование "не произвело впечатления честных и справедливых выборов".

Ранее Джонсон вновь выразил подозрения в причастности России к атаке на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию и заявлял, что, по его мнению, выбор времени атаки может быть связан с выборами в России.

Великобритания, в частности премьер-министр страны Тереза Мэй, неоднократно выражала подозрения о связях России с отравлением Скрипаля и его дочери, произошедшем в начале марта в британском Солсбери. В частности, Мэй заявляла, что Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом группы "Новичок", "боевым нервно-паралитическим веществом, того типа, который производят в России". Россия обвинения Великобритании отвергает.

Предварительные результаты выборов

19 марта ЦИК РФ сообщил, что по итогам обработки 99,83% протоколов на выборах президента РФ победил самовыдвиженец Владимир Путин, получивший рекордный результат - 76,6% голосов избирателей (56 млн 200 тыс. человек). Второе место по результатам голосования занимает кандидат от КПРФ Павел Грудинин с 11,90% (8 млн 648 тыс. голосов). На третьем месте лидер ЛДПР Владимир Жириновский с 5,66% (4 млн 151 тыс. голосов), на четвертом - кандидат от "Гражданской инициативы" Ксения Собчак - 1,67% (1 млн 226 тыс. голосов).

Пятое место занял лидер "Яблока" Григорий Явлинский - 1,04% (765 тыс. 122 голоса). Бизнес-омбудсмен и председатель "Партии Роста" Борис Титов набрал 0,76% (555 тыс. 189 голосов), кандидат от "Коммунистов России" Максим Сурайкин - 0,68% (498 тыс. 575 голосов), кандидат от "Российского общенародного союза" Сергей Бабурин - 0,65% (477 тыс. 903 голоса).

Окончательные итоги выборов президента России ЦИК подведет в течение десяти дней.

Теги: Великобритания, РФ, Борис Джонсон
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