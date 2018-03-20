Аннулированы результаты голосования на одном из участков ХМАО

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Избирательная комиссия Ханты-Мансийского автономного округа отменила результаты голосования на выборах президента РФ по одному из избирательных участков в Белоярском районе, сообщил агентству "Интерфакс" председатель регизбиркома Денис Корнеев во вторник.

"19 марта в ходе заседания избирательной комиссии Югры были отменены результаты на №35 участке в Белоярском районе в селе Полноват. Итоги по нему признаны недействительными", - сказал собеседник агентства.

По его словам, избирком ХМАО в ходе изучения видеозаписей, сделанных на участке в день голосования, установил, что бюллетени выдавались с нарушениями, работа со списками велась некорректно, неправильно велся подсчет итогов. "Там, по-своему посчитали результаты выборов, не соблюдая требования. (...) В частности, было подсчитано общее количество бюллетеней за кандидатов, которые мало набрали, а за Владимира Путина не стали считать, а математически вычислили", - пояснил Корнеев.

Он отметил, что на данном участке зарегистрировано 956 избирателей, а избирком провел корректировку данных.

Также глава избиркома ХМАО добавил, что о нарушениях им сообщил интернет-наблюдатель из города Иваново Андрей Сергеев. "Он подробно все нам описал, приложил ссылки на видео с нарушениями. Подготовил жалобу основательно. Проявил гражданскую позицию. (...) Позже к нам поступила уже жалоба от ЛДПР. Партия, так скажем, уже взяла ситуацию в "догонку", желая показать свою работу", - резюмировал Корнеев.

В понедельник председатель ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что итоги голосования на президентских выборах отменены в России на семи участках. Во вторник стало известно, что избирком Краснодарского края отменил результаты голосования на одном из участков из-за нарушений при процедуре подсчета голосов.

Предварительные результаты выборов

По итогам обработки 99,83% протоколов на выборах президента РФ победил самовыдвиженец Владимир Путин, получивший рекордный результат - 76,6% голосов избирателей (56 млн 200 тыс. человек). Второе место по результатам голосования занимает кандидат от КПРФ Павел Грудинин с 11,90% (8 млн 648 тыс. голосов). На третьем месте лидер ЛДПР Владимир Жириновский с 5,66% (4 млн 151 тыс. голосов), на четвертом - кандидат от "Гражданской инициативы" Ксения Собчак - 1,67% (1 млн 226 тыс. голосов).

Пятое место занял лидер "Яблока" Григорий Явлинский - 1,04% (765 тыс. 122 голоса). Бизнес-омбудсмен и председатель "Партии Роста" Борис Титов набрал 0,76% (555 тыс. 189 голосов), кандидат от "Коммунистов России" Максим Сурайкин - 0,68% (498 тыс. 575 голосов), кандидат от "Российского общенародного союза" Сергей Бабурин - 0,65% (477 тыс. 903 голоса).

Окончательные итоги выборов президента России ЦИК подведет в течение десяти дней.