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Памфилова пообещала обновление избирательных комиссий по итогам выборов

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Глава ЦИК РФ Элла Памфилова анонсировала большое обновление всех участковых избирательных комиссий с учетом прошедших выборов президента РФ.

"Грядет большое обновление всех участковых комиссий. И мы все факты, как отработали наши коллеги на этих выборах, будем учитывать", - сказала Памфилова журналистам в четверг.

Она отметила, что это обновление должно привести к качественному эффекту. "Чтобы таких вопиющих фактов, когда приходят и в наглую под камеру начинают какие-то вбросы. Для чего это делает? Это, по-моему, уже какой-то генетический дефект, я иначе не могу сказать", - сказала Памфилова.

Она подчеркнула, что таких людей в избирательной системе быть не должно. "Ни провокаторов, ни тех, кто это делает по привычке. Такие тоже есть - привыкли так делать. Вот их надо всех менять. Все будем смотреть внимательно", - заявила глава ЦИК.

По ее словам, главы избирательных комиссий сменятся не менее чем в двух регионах страны. "Такие регионы есть. Называть не буду. Уже точно скажу, что не менее чем в двух регионах сменятся главы избирательных комиссий", - сказала глава ЦИК РФ. Она отметила, что назовет эти регионы, когда пройдет проверка и будут проанализированы все факты.

Проблемы в Санкт-Петербурге

Также Памфилова отметила, что ЦИК РФ имеет серьезные претензии к избирательной системе Санкт-Петербурга и сформирует группу для разбирательства в связи с большим количеством обращений по поводу проведения выборов президента в городе. "К сожалению, по целому ряду направлений у нас есть серьезные претензии ко всей избирательной системе Санкт-Петербурга. Хотя еще раз хочу сказать: подвергать сомнению итоги голосования в целом по городу нет никаких оснований. Но претензии есть и серьезные", - сказала она.

На заседании комиссии секретарь ЦИК Майя Гришина сообщила, что по поводу проведения выборов в Санкт-Петербурге с 18 по 22 марта поступило 216 обращений граждан, наблюдателей. "Это, я полагаю, составляет большую часть всех обращений, поступивших к нам", - отметила Гришина.

"Я прошу, чтобы на определенном этапе была сформирована серьезная группа по всем направлениям, потому что уже здесь видны какие-то системные пороки. Проверим все от и до, потому что город Санкт-Петербург очень важен. Считаем, что надо сделать все возможное, чтобы полностью оздоровить всю систему. Я на каком-то этапе сама выеду, встречусь со всеми наблюдателями", - сказала Памфилова.

По словам главы ЦИК, она намерена также встретиться с представителями партий кандидатов и разобраться, в чем дело, "где у нас целый ряд механизмов не срабатывает, почему самое большое количество жалоб и обращений по разным аспектам идет именно из Санкт-Петербурга".

Теги: выборы-2018, ЦИК
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