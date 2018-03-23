Памфилова отвергла претензии в недостаточном уровне конкуренции на выборах

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Центризбирком признал прошедшие выборы президента России состоявшимися и действительными.

Глава ЦИК Элла Памфилова отметила, что не приемлет заявления некоторых аналитиков и политиков, которые говорят, что выборы не были конкурентными.

"Если в выборах президента РФ в 2012 году имели право участвовать семь политических партий, то во время настоящей компании, такая возможность была предоставлена 67 партиям", - сказала Памфилова.

Она напомнила, что всего в ЦИК России подали документы на выдвижение 36 кандидатов, из которых восемь представили документы на регистрацию и были зарегистрированы.

"По сравнению с 2012 годом, были практически полностью устранены излишние необоснованные барьеры для кандидатов, желающих принять участие в выборах. Количество подписей, которые необходимо было собрать кандидатам от парламентских партий было снижено с 2 млн до 100 тысяч, а для кандидатов-самовыдвиженцев до 300 тысяч, то есть в семь раз, это существенно", - сказала глава ЦИК.

Памфилова подчеркнула, что на прошедших выборах президента РФ была создана беспрецедентная система защиты от фальсификаций.

"Я бы ее назвала (система - ИФ) десяти заслонов от фальсификаций: система защиты от дурака, провокатора и должностного преступления", - сказала Памфилова на заседании ЦИК РФ.

По ее словам, первой степенью защиты от фальсификаций стало прекращение приема заявлений на голосование по месту нахождения за пять дней до выборов, что позволило проконтролировать, чтобы никто не мог проголосовать больше одного раза.