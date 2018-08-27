Интервью

Алексис Родзянко: введение санкций США вынудит американские компании отказаться от новых проектов в России

Глава Американской торговой палаты рассказал о перспективах создания совета капитанов бизнеса двух стран и влиянии новых американских санкций на компании, работающие в РФ

Алексис Родзянко: введение санкций США вынудит американские компании отказаться от новых проектов в России
Алексис Родзянко
Фото: Ведомости/ТАСС/Евгений Разумный

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Глава Американской торговой палаты Алексис Родзянко в интервью корреспонденту "Интерфакса" Веронике Вишняковой рассказал о перспективах реализации выдвинутой в ходе встречи президентов России и США инициативы о создании совета капитанов бизнеса двух стран и о влиянии новых антироссийских санкций Вашингтона на работу американских компаний в России.

- Как американский бизнес, представленный в России, воспринял озвученное на саммите в Хельсинки президентом Владимиром Путиным предложение о создании совета капитанов бизнеса России и США? Есть ли какие-то подвижки в создании совета?

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- Мы с большим интересом следили за подготовкой и проведением встречи президентов двух стран. Предложение о создании "совета капитанов бизнеса" нас особенно заинтересовало, потому что оно имеет к нам самое прямое отношение. Со времени проведения саммита в Хельсинки мы - Американская торговая палата в России - несколько раз встречались с нашими коллегами из РСПП и из Американо-российского делового совета и обсуждали идею о создании совета. Мы считаем, что в нынешней ситуации наиболее реально устраивать подобные встречи "капитанов бизнеса" в рамках существующих форматов и площадок. Одной из них станет ежегодная встреча Американо-российского делового совета в ноябре после выборов в США. А до этого, 21 сентября, мы проведем в Москве ежегодную Инвестиционную конференцию Американской торговой палаты в России. На ней будут выступать лидеры бизнеса и представители российских, и, мы надеемся, американских властей, а также эксперты – экономисты и политологи, которые наблюдают за нашими двусторонними отношениями и перспективами их развития.

- В какие сроки может быть создан данный совет капитанов бизнеса?

- Совет как таковой, если он будет создан, то между двумя правительствами, которые должны его возглавить. Можно дать команду создать деловой совет непонятно кому и непонятно как, но из этого вряд ли получится что-нибудь конкретное и "живое". Поэтому, с моей точки зрения, нужно, чтобы два правительства решили возобновить формат, который был при Клинтоне и Буше в виде президентской комиссии.

- Могут ли новые антироссийские санкции поставить крест на этой идее, активизации делового сотрудничества и нормализации отношений между странами в целом?

- Я бы не стал говорить, что они поставят крест на этой идее. Они могут отложить или замедлить нормализацию отношений между двумя странами. Но деловое сотрудничество в любом случае развивается сейчас и продолжит развиваться в будущем. Мы, конечно, надеемся, что оно будет активнее, но может и замедлиться в силу каких-то межправительственных отношений.

- Как введение новых санкций может повлиять на работу американского бизнеса в России?

- Санкции и сейчас ограничивают возможности для развития бизнеса, введение новых ограничений поставит наши компании в еще более невыгодное положение по сравнению с конкурентами из других стран, вынудит отказаться от новых проектов и инвестиций.

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Теги: Алексис Родзянко
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