Врачи переведут Лужкова из реанимации в обычную палату

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, который накануне был экстренно госпитализирован в одну из московских больниц, в субботу переведут из реанимации в обычную палату, сообщил "Интерфаксу" медицинский источник.

"В состоянии Лужкова наблюдается позитивная динамика, он уже хорошо себя чувствует. Сегодня мы планируем перевести его из реанимации в обычную палату", - сказал собеседник агентства.

В пятницу днем у Юрия Лужкова резко упало давление, у него остановилось дыхание, бывший мэр потерял сознание. "Медики подозревали у Лужкова клиническую смерть, но прибывшие к экс-градоначальнику врачи смогли быстро его реанимировать", - уточнил источник "Интерфакса".

Собеседник агентства отметил также, что Лужкова планируют выписать к Новому году, и этот праздник он, скорее всего, встретит в кругу семьи.