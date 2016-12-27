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Москва

Парковка в Москве 31 декабря будет платной

"Парковочные каникулы" объявлены с 1 по 8 января

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Парковка в последний день 2016 года в Москве будет платной в соответствии с действующими тарифами, сообщили "Интерфаксу" в городской администрации во вторник.

"Поскольку это суббота, плата будет взиматься", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что с 1 по 8 января включительно парковаться в столице можно будет бесплатно. В этот период действуют так называемые "парковочные каникулы".

Эксперимент по бесплатной парковке в столице по выходным и праздникам был запущен московскими властями с 1 мая 2014 года и был признан успешным. С 1 января 2016 года власти ввели постоянные парковочные каникулы по нерабочим праздничным дням, воскресеньям, по выходным дням, перенесенным в соответствии с федеральным законом, и по субботам, следующим за праздничным или выходным днем.

Теги: Москва
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