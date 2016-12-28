По подозрению в убийстве ребенка в Москве задержан его 17-летний брат

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - В Москве задержан 17-летний юноша задержан по подозрению в убийстве своего 10-летнего брата, сообщили в пресс-службе столичного главка СКР. По данным следствия, во время допроса молодой человек признал вину.

В СКР не уточнили мотивов преступления. "В ближайшее время следствием запланировано предъявление подозреваемому обвинения и избрание меры пресечения", - сказал представитель главка.

Как сообщалось, тело 10-летнего ребенка с признаками удушения было обнаружено во вторник вечером в квартире одного из жилых домов на Ломоносовском проспекте. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство малолетнего").