17-летнему москвичу предъявили обвинение в убийстве младшего брата

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Следователи в четверг предъявили 17-летнему жителю юго-запада Москвы обвинение в убийстве своего 10-летнего брата, сообщили в пресс-службе столичного управления СКР.

СК просит суд избрать в отношении подростка меру пресечения в виде заключения под стражу, говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в четверг в "Интерфакс".

Как сообщалось, вечером 27 декабря в квартире дома на Ломоносовском проспекте было обнаружено тело 10-летнего мальчика с признаками насильственной смерти. Полицейские и следователи "по горячим следам" задержали предполагаемого убийцу - 17-летнего брата ребенка.