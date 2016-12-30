По факту нападения на росгвардейцев в Новой Москве завели дело

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов возбуждено после нападения на росгвардейцев в Новой Москве, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе столичного главка Следственного комитета

По версии следствия, вечером в четверг на территории ТиНАО в Москве при проверке документов группа лиц открыла огонь по наряду вневедомственной охраны Росгвардии, в результате чего один сотрудник погиб, а второй по предварительным данным, получил ранение.

"В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты Главного следственного управления СК России", - добавили в ведомстве.

На данный момент задержано уже восемь человек, причастных к нападению на силовиков, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Ранее сообщалось о пяти задержанных.