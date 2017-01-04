В Москве более 1,3 тыс. человек отведали горячий чай из полевых кухонь

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Полевые кухни открыты в местах народных гуляний во всех административных округах Москвы.

"Главное управление МЧС России по Москве в местах проведения массовых мероприятий развернуло полевые кухни, чтобы отдых москвичей и гостей столицы не омрачила холодная погода. Они работают на территории всех округов столицы и расположены в парках, на лыжных трассах, ледяных горках и в других местах массовых гуляний, где люди отдыхают семьями и с друзьями", - сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

Отмечается, что сотрудники ведомства предлагают вкусный и горячий чай, приготовленный на древесных углях. "Так, согреться в праздники уже могут гости парков "Кузьминки", "Измайлово", Парке культуры имени Горького, на ВДНХ и в других популярных местах отдыха москвичей", - сообщили в МЧС.

На сегодняшний день полевые кухни, первые из которых были открыты накануне, уже посетили более 1,3 тыс. москвичей и гостей столицы.