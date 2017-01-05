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Москва

В Москве на ряде улиц с 9 января введут ограничения для транспорта

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Ограничения для движения транспорта вводится на ряде улиц Москвы с 9 января, следует из информации, размещенной в четверг на официальный сайте мэра города.

"В ближайшие дни на дорогах Москвы введут несколько перекрытий и ограничений движения. С 9 января по 15 декабря из-за строительства Кожуховской линии метро перекроют движение на Газгольдерной улице от пересечения с Новохохловской улицей до дома 6", - говорится в сообщении.

Кроме того, с 9 января по 31 марта поэтапно будет перекрываться одна полоса движения по улице Балчуг от дома 1 до пересечения с Садовнической набережной, а также полоса на Волхонке от дома 11а до дома 6.

С 9 января по 5 февраля ограничения будут действовать на Покровском бульваре в районе дома 3, строение 1, дома 20/1, строения 1 и 2. А с 6 февраля по 31 марта ограничат движение в районе дома 4/17, строения 1 и 10.

Кроме того, из-за строительных работ с 8 января по 27 августа перекроют движение на 1-й Гражданской улице на участке от владения 27, строение 1 до владения 23 по Краснобогатырской улице.

Теги: Москва
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