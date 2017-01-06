Полиция квалифицировала стрельбу из автомата в Москве как хулиганство

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Уголовное дело по статье "Хулиганство" возбуждено по факту стрельбы из предположительно автоматического оружия в Москве, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД Ирина Волк.

"По данному факту ГСУ ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ", - сказала Волк. По ее словам, также установлены личности других людей, запечатленных в видеоролике со стрельбой.

Ранее сообщалось, что полиция занимается проверкой видеоролика со стрельбой из оружия, похожего на автоматическое.

"Московская полиция проводит проверку по материалам видеоролика, размещенного в интернете, где неизвестный мужчина производит несколько выстрелов из предмета похожего на автоматическое оружие", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МВД.

Видео, на котором неизвестный достает из багажника внедорожника автомат и производит несколько выстрелов в небо, появилось накануне в социальных сетях. По данным СМИ, инцидент произошел в центре столицы. Стрелявший, уроженец Махачкалы был задержан ранее в пятницу.