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Москва

Рождественская ночь в Москве стала самой морозной с начала зимы

В городе похолодало почти до минус 30, в Подмосковье - до минус 32-33 градусов

Рождественская ночь в Москве стала самой морозной с начала зимы
Фото: ТАСС, Сергей Бобылев

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Температура воздуха на базовой столичной метеостанции на ВДНХ к 8:00 субботы опустилась до минус 29,8 градуса, сообщает Гидрометцентр России.

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Рождественская ночь в столице стала самой морозной с начала зимы. До этого самая низкая температура была зафиксирована 6 января и составила минус 27,2 градуса.

Аномальные морозы сковали ночью и Подмосковье, в некоторых районах температура опустилась ниже минус 32 градусов. В Волоколамске было зафиксировано минус 32,2, Дмитрове и Клину - минус 32,7 градуса.

По данным синоптиков, в Москве рекордно холодная рождественская ночь отмечалась в позапрошлом веке: 7 января 1891 года было зафиксировано 34,8 градуса мороза.

Синоптики прогнозируют ослабление морозов лишь ко вторнику, 10 января.

Теги: Москва
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