В РФ за безопасностью в Рождество вышли смотреть около 70 тысяч человек

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Более 50 тысяч сотрудников полиции задействованы в обеспечении безопасности в Рождество, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-центре МВД России.

"В обеспечении охраны правопорядка и безопасности граждан при проведении рождественских мероприятий задействовано более 50 тыс. сотрудников органов внутренних дел, 3 тыс. 600 сотрудников и военнослужащих Росгвардии, 3 тыс. сотрудников частных охранных организаций, 8 тыс. 900 народных дружинников и 5 800 представителей казачьих объединений", - сказал сотрудник пресс-центра.

Он отметил, что для предупреждения возможных правонарушений полицейские провели обследование территорий, на которых проводились массовые мероприятия. Сотрудники ГИБДД несли дежурство возле православных храмов, церквей и монастырей, обеспечивая безопасность дорожного движения.

"В период проведения торжественных богослужений нарушений правопорядка не допущено, безопасность обеспечена в полном объеме, - сказал сотрудник пресс-центра. - Сотрудники полиции продолжат нести службу по охране общественного порядка в местах массового пребывания граждан до завершения всех праздничных мероприятий".