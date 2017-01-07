Число жертв пожара на северо-востоке Москвы возросло до трех

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Следователи проводят проверку по факту гибели троих человек во время пожара на северо-востоке Москвы, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе столичного главка СКР.

"На месте пожара обнаружены тела троих погибших. Проверочные действия продолжаются", - сообщил сотрудник пресс-службы.

В свою очередь, источник агентства в правоохранительных органах добавил, что на месте происшествия находится следственно-оперативная группа, однако тушение пожара продолжается и до его полного завершения произвести первичные следственные действия невозможно.

Ранее источник в экстренных службах города сообщил "Интерфаксу", что тела еще двух погибших были обнаружены при разборе завалов на месте пожара на Ярославском шоссе в Москве.

Как сообщалось, столичный главк СКР начал проверку по факту гибели мужчины в ходе пожара на северо-востоке Москвы.

В субботу в 6:10 в оперативную дежурную службу Центра управления кризисных ситуаций Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о загорании по адресу: Ярославское шоссе, дом 55, корпус 1. Отмечалось, что пожар происходил в отдельно-стоящем административном 2-х этажном здании на общей площади около 700 квадратных метров.