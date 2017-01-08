В Москве прошел зимний велопарад

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - В Москве, несмотря на холодную погоду, прошел велопарад в поддержку развития велосипедной инфраструктуры и безопасности на дорогах, сообщает русская служба "Би-би-си". В пробеге приняли участие более 200 человек.

Участники акции стартовали в 11 утра в районе Фрунзенской набережной. Их маршрут лежал вдоль по набережным Москвы-реки к Кремлю, а затем велосипедисты вернулись к месту старта. Все мероприятие заняло чуть меньше часа.

В момент старта велопарада в центре Москвы температура воздуха опустилась до -27 градусов Цельсия.

Накануне столичный департамент транспорта предлагал организаторам отменить или перенести зимний велопарад.

Однако организаторы заявили, что морозы не приведут к отмене велопарада, однако участников будет меньше.