Москва

В Росгвардии уточнили состояние раненных в перестрелке полицейских

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Жизнь раненых в перестрелке в Москве сотрудников Росгвардии вне опасности, сообщили в воскресенье в ведомстве.

"В Москве при задержании вооруженного злоумышленника ранены двое сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии. Им оказана медицинская помощь, угрозы жизни нет", - говорится в сообщении на сайте Росгвардии.

По данным ведомства, в 6:30 в дежурную часть ГУ МВД по Москве поступила информация о выстрелах возле дома на ул. Васильцовский Стан.

"По указанному адресу незамедлительно были направлены два экипажа группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии по Москве. На пересечении улицы Окской и Федора Полетаева сотрудники Росгвардии заметили мужчину с ружьем на плече. При виде патрульной машины злоумышленник несколько раз выстрелил в ее сторону, в результате чего легко ранены двое сотрудников вневедомственной охраны. После этого мужчина застрелился сам", - сообщили в Росгвардии.

Теги: Росгвардия, Москва
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