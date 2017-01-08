Москва

Ранивший московских полицейских преступник был пьян

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Покончивший с собой подозреваемый в убийстве на юго-востоке Москвы находился под воздействием алкоголя, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в пресс-службе столичного главка СКР.

Подозреваемый в момент задержания стрелял по полицейским, оружие ему не принадлежало. По данному факту в рамках расследования также возбуждено уголовное дело по ст. 222 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия).

В свою очередь, источник "Интерфакса" в правоохранительных органах сообщил, что с места происшествия изъято гладкоствольное помповое ружье.

Как ранее сообщили в Росгвардии, в 6:30 в дежурную часть ГУ МВД по Москве поступила информация о выстрелах возле дома на ул. Васильцовский Стан.

"По указанному адресу незамедлительно были направлены два экипажа группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии по Москве. На пересечении улицы Окской и Федора Полетаева сотрудники Росгвардии заметили мужчину с ружьем на плече. При виде патрульной машины злоумышленник несколько раз выстрелил в ее сторону, в результате чего легко ранены двое сотрудников вневедомственной охраны. После этого мужчина совершил самоубийство", - сообщили в Росгвардии.

Теги: Москва, Росгвардия
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Москва
Подозреваемый в убийстве открыл огонь по московским полицейским и убил себяПодозреваемый в убийстве открыл огонь по московским полицейским и убил себя
Преступник совершил убийство утром в воскресенье в районе улицы Васильцовский СтанПодробнее
В аэропортах Москвы отменены и задержаны почти 100 рейсовВ аэропортах Москвы отменены и задержаны почти 100 рейсов
Наземным службам требуется время на обработку аэродромов и самолетов противообледенительными реагентамиПодробнее
Рождественская ночь в Москве стала самой морозной с начала зимыРождественская ночь в Москве стала самой морозной с начала зимы
В городе похолодало почти до минус 30, в Подмосковье - до минус 32-33 градусовПодробнее
Морозы в Москве продержатся до 10 январяМорозы в Москве продержатся до 10 января
А в Рождественскую ночь, как прогнозируют синоптики, морозы в московском регионе усилятся до минус 35 градусовПодробнее
Москвичей предупредили о крепких морозах на РождествоМосквичей предупредили о крепких морозах на Рождество
По прогнозам метеорологов, в праздник температура воздуха в столице опустится ниже - 20 градусовПодробнее
Объем инвестиций граждан в жилье Москвы составил 700 млрд рублейОбъем инвестиций граждан в жилье Москвы составил 700 млрд рублей
Как отметили власти, это рекордный показатель за всю историю столицыПодробнее
В Москве более 1,3 тыс. человек отведали горячий чай из полевых кухоньВ Москве более 1,3 тыс. человек отведали горячий чай из полевых кухонь
Они открыты МЧС в местах народных новогодних гуляний во всех округах столицыПодробнее
Москвичей предупредили о резком похолоданииМосквичей предупредили о резком похолодании
Как отметили в МЧС, в ночь на 4 января будет до -17 морозаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Зимний велопарад в Москве8 фото
08 января
Зимний велопарад в Москве
Празднование Рождества по юлианскому календарю9 фото
07 января
Празднование Рождества по юлианскому календарю
Лучшие фото недели10 фото
06 января
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреВ совершении теракта в Иерусалиме заподозрили палестинцаСпортЛыжник Сергей Устюгов выиграл многодневную гонку "Тур де Ски"СпортIBSF снимет временную дисквалификацию с четырех российских скелетонистовВ РоссииКремлевскую елку посетили члены семей 30 выдворенных из США дипломатов РФ
Бывший лидер Ирана Рафсанджани скончался на 83-м году жизни
Помощник Трампа не исключил определенного участия России в хакерских атаках
Ранивший московских полицейских преступник был пьян
Лыжник Сергей Устюгов выиграл многодневную гонку "Тур де Ски"
В совершении теракта в Иерусалиме заподозрили палестинца
Россия зафиксировала шесть новых нарушений режима тишины в Сирии
Восстановлено теплоснабжение пострадавшего после обрушения крыши дома в Ижевске
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи