Ранивший московских полицейских преступник был пьян

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Покончивший с собой подозреваемый в убийстве на юго-востоке Москвы находился под воздействием алкоголя, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в пресс-службе столичного главка СКР.

Подозреваемый в момент задержания стрелял по полицейским, оружие ему не принадлежало. По данному факту в рамках расследования также возбуждено уголовное дело по ст. 222 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия).

В свою очередь, источник "Интерфакса" в правоохранительных органах сообщил, что с места происшествия изъято гладкоствольное помповое ружье.

Как ранее сообщили в Росгвардии, в 6:30 в дежурную часть ГУ МВД по Москве поступила информация о выстрелах возле дома на ул. Васильцовский Стан.

"По указанному адресу незамедлительно были направлены два экипажа группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии по Москве. На пересечении улицы Окской и Федора Полетаева сотрудники Росгвардии заметили мужчину с ружьем на плече. При виде патрульной машины злоумышленник несколько раз выстрелил в ее сторону, в результате чего легко ранены двое сотрудников вневедомственной охраны. После этого мужчина совершил самоубийство", - сообщили в Росгвардии.