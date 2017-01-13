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Москва

Задержан последний подозреваемый в нападении на журналистов в Москве

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Последний участник нападения на журналистов, совершенного в центре Москвы в ноябре прошлого года, задержан, сообщила в пятницу "Интерфаксу" официальный представитель МВД Ирина Волк.

"Сегодня в поселке Развилка Московской области сотрудниками московского уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан последний, шестой участник группы лиц, 12 ноября 2016 года напавших на двоих мужчин в Западном округе столицы и причинивших им телесные повреждения", - сказала она.

По её словам, задержанным оказался ранее судимый за изнасилование 43-летний уроженец Саратовской области.

"Напомним, что в результате нападения одному потерпевшему были причинены ушибы мягких тканей головы, а второму - перелом лицевой кости, закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга",- сказала представитель МВД.

Ранее сообщалось, что двое сотрудников телеканала Life были избиты 12 ноября на Киевской улице в Москве. Один из подозреваемых в нападении был задержан полицией на следующий день, еще четверо - несколько дней спустя.

16 ноября Госдума приняла обращение к генпрокурору Юрию Чайке и главе следственного комитета РФ Александру Бастрыкину о проведении объективного расследования случаев нападения на журналистов.

Теги: Москва
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